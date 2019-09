Stadtrat hat entschieden: Würzburg bekommt Staatstheater

Das Mainfranken Theater in Würzburg soll zu einem Staatstheater werden. Der Stadtrat hat sich in einer nicht-öffentlichen Sitzung damit befasst und für das Eckpunktepapier gestimmt. Wie br-klassik berichtet, laufen die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Bayerischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst bereits seit vergangenem Jahr.

Staatstheater für Würzburg: Ab 2022 Umwandlung

Mit dem Einzug in das sanierte und erweiterte Haus zur Spielzeit 2022/23 soll das Theater in ein Staatstheater umgewandelt werden. Besonderheit in Würzburg: Die Trägerschaft soll durch den Wechsel nicht getauscht werden. Die Stadt Würzburg bleibt damit weiterhin Arbeitgeberin für die Beschäftigten des Theaters, bei zunehmender finanzieller Beteiligung des Freistaates. Die steigt von aktuell 25 Prozent (seit 2003) auf 50 Prozent mit dem Wiedereinzug in das sanierte Theater.