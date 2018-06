Spurlos aus Pflegeheim in Unterfranken verschwunden: Wer hat Helga Krämer gesehen?

Bereits seit Anfang Juni wird die 88-jährige Helga Krämer aus Würzburg vermisst. Wie die Polizei erst am Donnerstag (21.06.2018) mitteilte, wurde die Seniorin zuletzt am Dienstag, den 05.06.2018, gesehen.



Polizei sucht Zeugen



Die Polizei beschreibt Helga Krämer folgendermaßen:

Die Polizei Würzburg-Stadt bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.Nach Angaben von Zeugen wurde die Seniorin am 5. Juni zum letzten Mal gesehen, als sie zu Fuß und in Begleitung einer unbekannten Frau ihr Pflegeheim in der Würzburger Lessingstraße verließ. Seitdem ist Helga Krämer spurlos verschwunden.In der Zwischenzeit hat die Polizei sämtliche Kontaktadressen überprüft und auch verschiedene Krankenhäuser bezüglich des Verbleibs der Frau kontaktiert. Nachdem jedoch die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der 88-Jährigen geführt haben, bitten die Beamten jetzt um die Mithilfe der Bevölkerung.Wer die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.165 cm groß, schlanke Figur, graumelierte glatte Haare, zu einem Zopf gebunden, sie trug zuletzt ein braunes Kleid, weiße Schuhe und eine schwarze Handtasche.