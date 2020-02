Leroy Kwadwo: Fußballer der Würzburger Kickers rassistisch beleidigt

Mit Zivilcourage gegen Rassismus. Fans von Preußen Münster haben ein vielbeachtetes und ermutigendes Zeichen gegen die anhaltende Hetze im deutschen Fußball gesetzt. Auf die Affenlaute und Beleidigungen eines Zuschauers gegen den Gäste-Profi Leroy Kwadwo reagierten sie am Freitag (14. Februar 2020) beim Drittliga-Spiel gegen die Würzburger Kickers nicht nur mit "Nazi raus"-Rufen. Darüber hinaus halfen sie den Ordnungskräften, den Mann ausfindig zu machen. Angaben der Polizei zufolge soll eine Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt werden.

Würzburg-Spieler Kwadwko rassistisch beleidigt