15-Jähriger festgenommen - er soll eine 19-Jährige sexuell missbraucht haben: Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung schreiben, konnten sie einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 15-Jährige soll eine junge Frau Anfang Dezember in Würzburg sexuell missbraucht haben.

Der 15-Jährige soll die junge Frau am 7. Dezember 2019 in Würzburg verfolgt, überfallen und anschließend sexuell missbraucht haben. Der syrische Staatsangehörige soll sein Opfer in der Nacht auf dem Nachhauseweg von der Arbeit verfolgt haben. Die 19-Jährige stieg nach 2 Uhr an der Haltstelle Juliuspromenade in einen Bus und verließ ihn an der Bushaltestelle Bürgerbräu wieder.

Opfer an die Mauer gedrängt und missbraucht

Gegen 2.40 Uhr drängte der Täter sein Opfer plötzlich gegen eine Mauer. Danach berührte er sie laut Polizei unsittlich im Intimbereich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die junge Frau setzte sich vehement zur Wehr und rief lautstark um Hilfe. Als sie ihrem Peiniger in die Lippe gebissen hatte, ließ dieser von ihr ab und flüchtete. Mehrere Streifen fahndeten nach Alarmierung nach dem Täter. Dies verlief jedoch erfolglos.

Täter war bereits im Amtsgericht

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf einen 15-jährigen Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde auf Grund des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung noch am Donnerstag ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen erwirkt. Der Syrer ist laut Polizei einschlägig bekannt und befand sich am Donnerstagnachmittag wegen der Verhandlung eines anderen Deliktes im Amtsgericht Würzburg. Dort konnte er vorläufig festgenommen werden.