Sexueller Missbrauch: Ermittlungen gegen Priester der Diözese Würzburg

Einem Priester der Diözese Würzburg wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Wie das Bistum Würzburg am Samstag (29. Februar 2020) mitteilt, hat Bischof Franz Jung dem Priester bis zur Klörung des Sachverhalts die Ausübung seines priesterlichen Dienstes verboten.

Gleichzeitig ordnete er nach einer ersten Prüfung der gegen den Pfarrer erhobenen Vorwürfe eine kirchenrechtliche Voruntersuchung an. Das teilte Generalvikar Thomas Keßler am Samstag während eines Gottesdienstes sowie gegenüber den betroffenen Pfarreigemeinschaften in Würzburg mit. Bei den bereits eingeleiteten Ermittlungen kooperiere die Diözese mit der Staatsanwaltschaft.