Schwerer Unfall auf der B8 in Unterfranken: Rollermobil zerstört - Fahrer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag, 19. 9. 2018, ereignete sich im Würzburger Stadtteil Lengfeld ein schwerer Unfall, bei dem ein Kleintransporter massiv in Mitleidenschaft gezogen und dessen Fahrer schwer verletzt wurden. Berufsfeuerwehr Würzburg und die Freiwilligen Feuerwehren Lengfeld und Rottendorf rückten zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B 8 aus, berichtet die Integrierte Leitstelle Würzburg. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem dreirädrigen Kleinstfahrzeug (Piaggio Ape) wurde die Ape zerstört und der Fahrer schwer verletzt.

Unfall mit dreirädrigem Kleinstfahrzeug: schwer verletzter Fahrer vom Rettungsdienst versorgt

Beim Eintreffen der Feuerwehreinheiten war der Patient bereits befreit und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr unterstützte bei der Verkehrsabsicherung und baute einen Sichtschutz für den Patienten auf. Nach dem Abtransport des Verletzten in die Klinik konnte die Feuerwehr von der Einsatzstelle wieder abrücken.

Noch während des laufenden Einsatzes mussten die Feuerwehr drei weitere Einsatzstellen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr abarbeiten. In zwei Fällen öffneten die Einsatzkräfte Wohnungstüren, da verletzte Personen in den Räumlichkeiten vermutet wurden. Darüber hinaus rückte ein Löschfahrzeug zu einem brennenden Müllbehälter in den Albert-Günther-Weg aus.

In der Nacht zum Dienstag verunglückte auf der B27 bei Zell am Main ein mit Schweinehälften beladener Lkw. Erst vor einer guten Woche hatte sich auf der B8 in Unterfranken ein Unfall ereignet, bei dem ein 86-jähriger Rollerfahrer gestorben war.