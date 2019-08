Schwerer Raubüberfall in Unterfranken: Opfer schwer verletzt, Täter flüchtig

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben vier bislang unbekannte Täter einem Fußgänger die Geldbörse und das Handy geraubt. Der Geschädigte wurde dabei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 2.30 Uhr lief ein 46-Jähriger durch den Ringpark in der Sanderau, als er von dem Quartett auf Höhe der Sanderglacisstraße angegriffen wurde. Die Täter brachten den Geschädigten zu Boden, traten ihn und entwendeten dabei sein Portemonnaie sowie sein Handy. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Der verletzte 46-Jährige lief noch selbstständig nach Hause und begab sich am folgenden Morgen aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Anschließend brachte er den Fall bei der Würzburger Polizei zur Anzeige.

Täterbeschreibung der Polizei Würzburg

Zwei der Unbekannten waren etwa 185 cm groß, wobei einer blonde Haare hatte und der andere einen schwarzen Vollbart. Die beiden übrigen Täter konnte der Geschädigte lediglich als circa 170 cm groß beschreiben.

Zeugen gesucht

Wer die Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag beobachtet hat oder eventuell Hinweise zur Identität der Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

