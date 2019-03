Polizeieinsatz bei Rottendorf - 77-Jährige steht zwischen Gleis und Lärmschutzwand: Im unterfränkischen Rottendorf ist es am Freitagmorgen (29. März 2019) zu einem Einsatz am Gleis gekommen. Gegen 06.29 Uhr in der Früh bemerkte ein Zugführer eine 77-jährige Frau, rund 600 Meter entfernt vom Bahnhof Rottendorf (Landkreis Würzburg)

Rottendorf/Würzburg: Demente Rentnerin am Gleis

Die Rentnerin stand zwischen den Gleisen und der Lärmschutzwand: Der Zugführer alarmierte umgehend die zuständige Notfallleitstelle in München, die veranlasste, dass Regionalzüge sowie ICE in diesem Bereich im Schritttempo fuhren (circa 30 km/h). Wie die Bundespolizei gegenüber inFranken.de bestätigte, sammelte ein Zug die 77-Jährige gegen 06:48 Uhr am Gleis ein. Das Zugpersonal stieg aus und half der älteren Frau in den Zug. Anschließend wurde sie zum Würzburger Hauptbahnhof gebracht. Dort wurde sie betreut und versorgt: Mittlerweile ist ihre Identität geklärt. Bei der Rentnerin handelt es sich um eine Frau aus Rottendorf im Würzburger Umland. Ein Angehöriger holte die Frau mittlerweile auf der Polizeiwache ab.

Informationen der Beamten zu folge, ist die Frau schwer dement und wusste am Gleis nicht genau, wo sie sich befindet. Einem Polizeisprecher nach, kommt es immer wieder zu derartigen Vorfällen: Demente suchen demnach an der Gleisen nach Orientierung.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz, kam es zu erheblichen Verspätungen im Zugverkehr. Die Deutsche Bahn berichtete zwischenzeitlich von 50 Minuten Verspätungen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Zugverkehr im Laufe des Vormittags normalisiert.

