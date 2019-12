Nach 112 Jahren ist Schluss. Der Traditionsgasthof "Zur Alm" im unterfränkischen Röttingen (Kreis Würzburg) schließt nach dem Jahreswechsel seine Türen. Betreiber Joseph Yasmin und seine Ehefrau Annemarie sind traurig, diesen Schritt gehen zu müssen. Im Gespräch mit inFranken.de, erklärt der 69-Jährige, was die Gründe dafür sind.

Aus für Traditionsgasthof: Millionen-Restaurierung zahlt sich nicht aus