Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitagvormittag ein 46-Jähriger bei einem Betriebsunfall in Remlingen aus dem Landkreis Würzburg. Dies teilt die Polizei am Montag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann aus dem Landkreis Würzburg unter einem Big Pack mit Holzpellets eingeklemmt.

Mitarbeiter befreiten den Eingeklemmten und informierten den Rettungsdienst. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.