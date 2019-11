In Unterfranken hat die Polizei am Dienstag (5. November 2019) Razzien durchgeführt. In Würzburg und Schweinfurt durchsuchten die Einsatzkräfte Geschäfts- und Wohnräume, wie es von Seiten der Polizei heißt. Der Verdacht: Gewerbsmäßige "Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige". Konkret ging es dabei um THC-Produkte, die durch das Betäubungsmittelgesetz verboten sind. Teil der Razzia war auch die Durchsuchung der Wohnung von Lukas Schwarz. Er führt seit Anfang 2019 das "Cannameleon", ein Unternehmen, der "Cannabis-Produkte für jeden Bedarf" vertreibt, wie es auf der Homepage heißt.

Vor den Augen seiner Kinder: Mann in Handschellen gelegt?

Das "Cannameleon" geriet im Laufe der Ermittlungen in den Fokus der Polizei. Deshalb durchsuchten zahlreiche Polizisten am Dienstag die Privatwohnung von Schwarz in Würzburg. Dabei wurde der Unternehmer von den Beamten in Handschellen gelegt. Auf Nachfrage von inFranken.de teilt die unterfränkische Polizei mit: "Gegen den Wohnungsinhaber musste aufgrund seines Verhaltens unmittelbarer Zwang angewendet werden." Schwarz hingegen macht in einem Statement via YouTube deutlich, dass die Polizei "vorbildlich" und aus "reiner Willkür" gehandelt habe.

In Würzburg hat Anfang 2019 Deutschlands erstes Cannabis-Café eröffnet. Gründer Lukas Schwarz (Mitte) und Mitarbeiter Ivo Spielvogel (l) beraten im "Cannameleon" in Gesundheitsfragen. Fotos: Dunja Neupert

Darin sagt er beispielsweise, dass er den Einsatzkräfte die Tür geöffnet habe. Als er sein Smartphone habe holen wollen, um die Szenerie zu filmen, sei ihm ein Polizist in den Rücken gesprungen und habe ihn gewaltsam auf den Boden gedrückt. Rund zehn Minuten sei er in Handschellen, auf dem Boden, vor den Augen seiner zwei kleinen Kinder festgehalten worden. Anschließend habe er in Handschellen ins "Cannameleon" laufen müssen. Das Vorgehen wollte die Polizei im Detail nicht kommentieren, "da es sich um ein laufendes Verfahren" handle, erklärt Björn Schmitt, Pressesprecher der Polizei, inFranken.de. Man habe "nicht aus Willkür gehandelt, sondern einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss durchgesetzt", fügte Schmitt hinzu.