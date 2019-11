Würzburg vor 1 Stunde

Polizei

Polizeihubschrauber in Unterfranken: Anwohner besorgt - Polizei liefert Erklärung

Die Bürger in Unterfranken sind besorgt: Scheinbar kommt es häufiger vor, dass ein Polizeihubschrauber am Himmel kreist. Die Polizei möchte nun für Klarheit sorgen - und gibt Einblicke in den Einsatzalltag.