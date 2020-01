Aktuelle Fahndung im unterfränkischen Kürnach

Großeinsatz der Polizei am Donnerstagnachmittag

Bewaffneter Fußgänger gesichtet

Update, 30.01.2020, 15.45 Uhr: Polizeihubschrauber kreist über Kürnach

Die Streifen der örtlichen Polizei werden nun aus der Luft unterstützt: Ein Polizeihubschrauber kreist aktuell über Kürnach.

Zudem klärt die Polizei über Gerüchte auf: "Es ist im Zusammenhang mit der verdächtigen Wahrnehmung zu keinem Banküberfall in Kürnach gekommen", heißt es von Seiten der Beamten.

Niemand wurde verletzt und es wurde auch kein Schuss abgegeben.

Erstmeldung, 30.01.2020, 15.00 Uhr: Bewaffneter Fußgänger unterwegs - großer Polizeieinsatz

Aktuelle Fahndung: Im unterfränkischen Kürnach (Kreis Würzburg) wurde in den Mittagsstunden ein bewaffneter Passant gesichtet. Ersten Angaben der Polizei zufolge wurde der Mann in der Mühlhäuser Straße gesehen. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand.

Fahndung in Kürnach: Bewaffneter Mann unterwegs

Die Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten. Die Ermittler haben eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

20 bis 25 Jahre alt

trägt eine grüne Jacke und eine Mütze

trägt einen Rucksack bei sich

Aktuell ist unklar, wo sich der Mann aufhält. Falls der Unbekannte gesichtet wird, rät die Polizei den Notruf "110" zu wählen. "Bitte handeln Sie nicht selbst. Der Mann könnte bewaffnet sein", heißt es Seiten der Beamten. Kürzlich wurde auch in Nürnberg ein Mann mit Schusswaffe gesehen.

