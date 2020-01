Massiver Internetbetrug: Drei Verdächtige aus Unterfranken angeklagt - das hilft gegen Cyberkriminalität

Im digitalen Zeitalter spielen Online-Transaktionen und mobile Geldgeschäfte eine immer wichtigere Rolle. Das ist offenbar auch mindestens drei Betrügern aus Unterfranken nicht entgangen. Ihnen wird vorgeworfen, sich unerlaubt Zugriff zu Bankkonten von fremden Personen verschafft zu haben. Das teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Zentralstelle Cybercrime Bayern in einer gemeinsamen Erklärung mit. Durch das frühe Eingreifen der Polizei konnte ein Gesamtschaden von über 200.000 Euro verhindert werden. Zudem gibt es wichtige Tipps, wie Sie sich vorsorglich vor ähnlichen Fällen schützen können.

Telefonnummer durch eSIM-Swapping ergaunert - Passwörter aus Darknet gestohlen

Betroffenen Personen war zunächst aufgefallen , dass sie ihr Handy nicht mehr nutzen konnten. Doch das war noch nicht alles: Anschließend wurden von ihren Bankkonten unberechtigte Transaktionen durchgeführt. Die Täter haben offenbar einen eSIM-Swap dazu genutzt, die Telefonnummer ihrer Opfer zu übernehmen. Zuvor sind die Betrüger bereits über verschiedene Wege an die Login-Daten für die Kundenprofile der Betroffenen gelangt. Den Zugang zu den Bankkonten der Geschädigten erhielten die Täter letztlich durch gestohlene Passwörter aus dem Darknet.

Die eSIM (embedded SIM) ist bei solchen Delikten besonders angreifbar, da es sich hierbei um einen im Endgerät fest verbauten Chip handelt, für dessen Freischaltung oft ein QR-Code benötigt wird. Dieser wird meist per Email zugestellt oder ist im Kundenkonto des Mobilfunkanbieters hinterlegt - und ist somit für viele Cyber-Betrüger nicht schwer zu stehlen.