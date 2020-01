Nach langen Verhandlungen ist es am Freitag (31. Januar 2020) wirklich soweit: Die Briten verlassen die Europäische Union. Mit dem Brexit verschiebt sich der geografische Mittelpunkt der EU - und zwar nach Gadheim, einem kleinen Ortsteil von Veitshöchheim bei Würzburg.

Mittelpunkt der EU schon vor dem Brexit in Franken

Die genauen Koordinaten des neuen Nabels der EU lauten: 9 Grad, 54 Minuten, 7 Sekunden östlicher Länge und 49 Grad, 50 Minuten, 35 Sekunden nördlicher Breite. So berechnete es das Nationale Geografische Institut Frankreichs (IGN). Tatsächlich bleibt das Zentrum der EU in Franken. Nur 60 Kilometer trennen den neuen und den alten Mittelpunkt. Bisher lag beziehungsweise liegt dieser in Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg.