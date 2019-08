Versuchter Mord in Franken

Messer-Attacke an Bahnhof

Zeugen alarmieren Polizei

Mordversuch in Franken: Am Dienstagabend (27. August 2019) ist es im unterfränkischen Würzburg zu einem Mordversuch gekommen. Ein 30-Jähriger bedrohte am Bahnhofsvorplatz einen 25-Jährigen mit vorgehaltenem Messer und stach anschließend auf ihn ein. Der Mann wurde dabei glücklicherweise nur leicht am Hals verletzt. Informationen der örtlichen Polizei zufolge ereignete sich der Mordversuch gegen 19 Uhr.

Mordversuch in Würzburg: Festnahme am Bahnhof

Passanten bemerkten die Auseinandersetzung und alarmierten die Polizei: Die Beamten eilten zum Würzburger Bahnhof und nahmen den 30-Jährigen sofort fest. Der 25-Jährige wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

Die Kriminalpolizei übernahm umgehend die Ermittlungen vor Ort. Die Ermittler wollen nun klären, ob es womöglich eine Vorgeschichte zum Streit gab beziehungsweise in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich unter 0931/457-1732 melden und Hinweise abgeben. Die Polizei sucht insbesondere nach einem männlichen Passanten, der die Situation wohl unmittelbar mitbekommen hat. Er wird gebeten, sich dringend zu melden.

Mann in fränkischem Krankenhaus untergebracht

Der 30-jährige Festgenommene ist laut den Ermittlern psychisch auffällig. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle der Würzburger Polizei. Er wurde bereits am Mittwochnachmittag (28. August 2019) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dem Tatverdächtigen wurde wegen versuchten Mordes eine einstweilige Unterbringung angeordnet. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

