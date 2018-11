Mitten in Würzburg: Pärchen bestiehlt Seniorin und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, kam es zu einem Handtaschendiebstahl in der Friedenstraße in Würzburg. Auf Höhe der Hausnummer 41 befand sich eine 80-jährige Dame, welche auf einen Rollator angewiesen ist. Ein Mann und eine Frau traten an die Seniorin heran und fragten als Vorwand nach einem Krankenhaus in der Nähe.

Die Ablenkung nutzte die weibliche Täterin, um die im Rollator verstaute Handtasche zu entwenden. Die Rentnerin bemerkte den Diebstahl allerdings und rief laut um Hilfe. Das Täterpärchen flüchtete und entledigte sich der Handtasche noch auf dem Weg. Allerdings wurde die Geldbörse der Geschädigten aus der Tasche entwendet. Der Beutewert wurde mit circa 350 Euro angegeben.

Die Beschreibung des Diebespärchens lautet:

weibliche Tatverdächtige

40 - 50 Jahre alt

circa 170 cm groß und von kräftiger Statur

bekleidet mit einem langen Mantel bis zu den Knöcheln

männlicher Tatverdächtiger

40 - 50 Jahre alt

circa 180 cm groß, kräftige Statur

dieser sprach in gebrochenem Deutsch

Die Ermittler der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt suchen in diesem Zusammenhang

nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen

abgeben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der

Dienststelle in Verbindung zu setzen.