Mit 4,18 Promille: Suff-Radler rammt Auto in Unterfranken

Fahrradunfall in Würzburg-Versbach: Gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei eine blutende Person in der St.-Rochus-Straße mitgeteilt. Das berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 29-jährige auf seinem Fahrrad in der St.-Rochus-Straße unterwegs gewesen, auf Höhe der Hausnummer 18 jedoch gegen einen geparkten Wagen geprallt war.

Hierbei stürzte der Mann und zog sich eine blutige Wunde am Kinn zu. Außerdem wurde der Pkw am linken Rücklicht und Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Da bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab sage und schreibe 4,18 Promille. Nach der durchgeführten Blutentnahme wurde der Unfallfahrer in Schutzgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Polizeizelle.

Übrigens: Bei einem Wert von über vier Promille spricht man vom "vierten Stadium" der Alkoholvergiftung - dem höchsten Stadium. Hier kann es unter anderem zu Koma, Kreislaufversagen und Atemstillstand kommen. Die tödliche Dosis schwankt von Person zu Person: Manche überleben drei Promille nicht, während andere selbst sechs Promille überstehen.