Bei einem Betriebsunfall in der Zuckerfabrik in Ochsenfurt wurde am Mittwoch ein 56-jähriger Arbeiter schwer verletzt.

Laut Polizei erlitt der 56-jährige Arbeiter am Mittwochvormittag schwere Gesichtsverletzungen. Der Mann, der für eine Würzburger Reinigungsfirma arbeitet, war gegen 10.30 Uhr mit Arbeiten an einem Hochregal in der Fabrik beschäftigt.

Spritzpistole knallt mit voller Wucht ins Gesicht

Mittels eines Hochdruck-Trockeneisstrahls sollte er das Regal säubern. Infolge eines technischen Defekts, löste sich bei laufendem Betrieb die dafür vorgesehene Spritzpistole aus der Verriegelung des Hochdruckschlauches und schlug dem Mann mit einem Druck von etwa 18 Bar in das Gesicht.

Der Arbeiter verlor kurzfristig das Bewusstsein und musste von der Werksfeuerwehr aus einer Höhe von fünf Metern geborgen werden. Er kam mit einem Jochbeinbruch zur Behandlung in die Mainklinik Ochsenfurt.

Das Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden an dem Unfall ausgeschlossen werden.

