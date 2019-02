Mehrere Autoteile in Unterfranken entwendet: Spiegel, Düsen, Emblem - Täter stehlen Auto zusammen

Die Anbauteile mehrerer Autos wurden in letzten Tagen durch unbekannte Täter im Stadtgebiet Würzburg entwendet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Renault, BMW, Chrysler: Diebe bedienen sich bei großen Automarken

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen wurde zunächst das Glas eines Außenspiegels von einem weißen Renault Trafic abgebaut und gestohlen. Der Kleintransporter war in dem genannten Zeitraum in der Schwabenstraße, auf Höhe der Hausnummer 15, abgestellt gewesen.

Ebenfalls auf Spiegelgläser hatte es ein Täter in der Leistenstraße abgesehen. Hier wurden auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Gebrauchtwagenhändlers die Spiegel von vier BMW-Fahrzeugen, das Emblem derselben Automarke und vier Radkappen eines Chryslers entwendet. Die Tatzeit konnte in diesem Fall auf den Zeitraum von Samstagabend bis Montagfrüh eingeschränkt werden.

Scheinwerferreinigungsanlage entwendet - Täter gingen schnell vor

Weiterhin waren in der Neubergstraße zwei Düsen und die zugehörigen Abdeckungen einer Scheinwerferreinigungsanlage Objekt der Begierde. Diese wurden in der Zeit von Montagmorgens bis zum Mittag an einem schwarzen BMW entwendet. Der Fahrer des Autos hatte sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt und konnte bei seiner Rückkehr lediglich das Fehlen der Bauteile und einen Kratzer in der Beifahrertüre feststellen. Ob die Beschädigung der Türe im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, konnte bislang nicht geklärt werden.

Polizei sucht nach Zeugen und sachdienlichen Hinweisen

Insgesamt entstand durch die Taten ein Beuteschaden von circa 1.000 Euro und ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugen, welche die Taten oder die Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.