Marktheidenfeld: Polizei findet vermissten Mann

Mann aus Franken war vermisst: Der Mann wurde zuletzt durch einen Nachbarn am Montagvormittag an seiner Wohnung in Marktheidenfeld gesehen. Da er seitdem nicht mehr erreichbar gewesen ist, meldete ihn seine Lebensgefährtin am Dienstag bei der Marktheidenfelder Polizei als vermisst.

Am späten Dienstagabend konnte die Polizei ihn schließlich finden. Er befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus.

