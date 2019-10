Zeugin löst großen Sucheinsatz in Unterfranken aus: Am Donnerstagnachmittag (17.10.2019) berichtete eine Spaziergängerin, dass sie eine verwirrte Frau in einem Waldstück im Kreis Würzburg gesehen habe, berichtet die Polizei.

Eine nackte, ältere Dame mit längerem welligem Haar sei am Maidbronner Weg in Richtung Sportplatz Maidbronn unterwegs. Sie habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Da die Aussage der Zeugin als glaubhaft eingestuft wurde, leiteten die Einsatzkräfte einen großen Sucheinsatz in die Wege.

In Unterfranken läuft seit Donnerstag ebenfalls eine Fahndung nach einem bewaffneten Bankräuber.

Polizeihubschrauber, Spürhunde und Drohne im Einsatz

Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektionen Würzburg-Stadt und Land, waren Freiwillige und Berufsfeuerwehr, BRK, Johanniter sowie Suchhunde eingebunden. Neben einem Polizeihubschrauber wurden Geländefahrzeuge (Quads), ein Multikopter (Drohne) sowie Wärmebildkameras eingesetzt.

Gegen 23 Uhr wurde die Suche beendet. Es war niemand entdeckt worden. Am Freitag (18.10.2019) wird das betroffene Waldstück erneut von Polizisten durchsucht.

Mysteriöser Fall: Niemand mit dieser Beschreibung wurde vermisst gemeldet

Parallel werden Krankenhäuser, Pflegeheime, Sozialdienste und dergleichen kontaktiert. Bislang liegt der Polizei keine Vermisstenmeldung vor, welche mit der Beschreibung der gesichteten Frau übereinstimmt.

Zeugen, die etwas zu dem Fall wissen könnten, werden gebeten, sich dringend mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

