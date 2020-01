Lohr am Main: Polizei nimmt Drogendealer mit einem Kilo Amphetaminen fest

Am Sonntagabend (12. Januar 2020) nahm die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer in Lohr am Main (Landkreis Würzburg) fest. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die beiden sitzen nun in Untersuchungshaft. Gefunden hatte die Polizei ein Kilogramm Amphetamin, Waffen sowie eine kleine Menge Cannabis.

Seit September 2019 ermittelte die Kripo Würzburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft unter anderem gegen zwei Männer, die im Verdacht stehen, illegal mit Rauschgift zu handeln.

Waffen in der Wohnung gefunden: Festnahmen in Lohr am Main

Nach Erkenntnissen der Polizei sollte es am Sonntagabend zu einer Übergabe von größeren Mengen Amphetamin kommen. Gegen 18.30 Uhr wurden die beiden 29 und 58 Jahre alten Männer in der Innenstadt vorläufig festgenommen.