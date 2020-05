Landkreis Würzburg: Unbekannte werfen Fenster von Schule ein - 25.000 Euro Schaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch bislang unbekannte Täter an der Grund- und Mittelschule insgesamt 12 Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen. Die Pflastersteine wurden hierfür aus einem Rondell im Pausenhof der Schule durch die Täter ausgegraben. An mehreren im Gebäude aufgefundenen Steinen konnte DNA-Material gesichert werden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Möglicherweise brüsten sich die Täter mit dieser Tat oder erzählen davon im Freundeskreis.

Hinweise an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 erbeten.