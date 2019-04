Kontrolle auf der A3: Elf Meter sind zu wenig Abstand auf der Autobahn

Am Dienstagvormittag haben Beamte der Autobahnpolizei an ihrer Messstelle bei Wiesentheid den Fahrzeugabstand gemessen. Dabei bemerkten sie ein Auto, das gefährlich nahe an der Stoßstange des Vordermanns klebte.

Ford-Fahrer war bei Wiesentheid zu schnell mit zu wenig Abstand unterwegs

Gegen 10.50 Uhr fuhr ein männlicher Ford-Fahrer durch die Messstelle, der bei einer Geschwindigkeit von 124 kmh, einen Abstand von elf Metern zu seinem Vordermann einhielt. Nachdem er sich bei dieser Geschwindigkeit bereits bei circa 60 Meter Abstand im verbotenen Bereich bewegt, drohen ihm bei diesem Abstand jetzt 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Darüber hinaus muss er jetzt seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

