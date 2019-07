Würzburg vor 51 Minuten

Urin

Kiliani-Volksfest in Würzburg: Ekel Einsatz auf Volksfest - Gast pinkelt in Laufhaus von oben runter

Am Samstagabend, den 21. Juli 2019, mussten die Polizisten der Kilianwache in Würzburg zu einem weniger appetitlichem Zwischenfall: Ein Besucher des Volksfestes hatte in einer Attraktion uriniert.