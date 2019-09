Heidingsfeld vor 32 Minuten

Sexuelle Belästigung

In fränkischem Hostel: Frau (24) in Dusche von Unbekanntem bedrängt

In Würzburg ist am Freitagmorgen ein junges Mädchen in einem Hostel von einem bislang unbekannten Täter betatscht worden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter.