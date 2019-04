Halber Zoo im Auto: Polizei stoppt Mann mit Känguru und 18 weiteren Tieren auf der A3

Beamte der Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried fiel am Mittwochabend ein Skoda-Fahrer wegen dessen unsicherer Fahrweise auf. Als ihn die Polizisten daraufhin auf einen Parkplatz leiteten, um den Fahrer zu kontrollieren trauten sie ihren Augen nicht.

Gegen 23.00 Uhr fiel der Streife der Verkehrspolizei ein Fahrzeug auf, das Probleme hatte, seine Fahrspur auf der A3 in Richtung Nürnberg zu halten. Die Beamten leiteten das Gefährt auf einen Parkplatz, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die Beamten in das Fahrzeug blickten trauten sie ihren Augen nicht: Im Fahrzeug befand sich neben dem 62-jährigen Fahrzeuglenker noch ein "halber Zoo", wie die Polizei berichtet. Insgesamt wurden ein Känguru, zwei westsibirische Eulen, 6 Nonnengänse und 10 Enten (Rasse unbekannt) gezählt.

Tierarzt auf A3 mit halbem Zoo unterwegs

Der Tierarzt, der die Tiere in den Niederlanden und Belgien gekauft hatte und nach Tschechien bringen wollte, gab an, sie zu Zuchtzwecken erworben zu haben. Die Tiere befanden sich augenscheinlich in einen guten Zustand. Nachdem der Mann weder Impfbescheinigungen noch andere Seuchendokumente mitführte, wurden die Tiere sichergestellt.

Bis zu einer Klärung über die weitere Verfahrensweise wurden die Tiere zunächst bei der Verkehrspolizeiinspekton Würzburg-Biebelried untergebracht. Nun laufen Ermittlungen gegen den Mann.