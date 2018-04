Täter trug Holzfällerhemd



Am Mittwochnachmittag entblößte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist vor einer Passantin. Gegen 14.15 Uhr saß eine 73-Jährige im Hofgarten am Eingang Rennweg auf einer Bank. Der unbekannte Täter setzte sich neben sie und entblößte sein Glied.Die Frau stand daraufhin auf und ging ein Stück weiter. Der Täter folgte ihr nicht. Da die Anzeige erst am darauf folgenden Tag erstattet wurde, konnte keine Fahndung nach dem Mann durchgeführt werden. Der Exhibitionist wird als etwa 175 cm groß, 55 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einem rot karierten Holzfällerhemd bekleidet.