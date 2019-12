Würzburg vor 1 Stunde

Irrfahrt

Geisterfahrer-Alarm auf B8: Mehrere Streifen stoppen Chaos-Fahrt

Die Polizei hat am Donnerstag einen Geisterfahrer gestoppt. Beim Mainfrankenpark war der 85-Jährige in falscher Richtung auf die B8 aufgefahren. In Würzburg stoppte ihn schließlich die Polizei.