Die Polizei suchte am Dienstag nach einem 14-Jährigen Jungen aus Würzburg. Am Dienstagabend gab die Polizei dann Entwarnung: Der Jugendliche wurde von der Bundespolizei in Würzburg wohlauf aufgegriffen.

