Fast & Furious in Franken: Spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei

Es war stockfinster als sich am Samstag, 22.30 Uhr ein Wagen der Autobahnpolizei in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war. So schilderte die Polizei den Sachverhalt in einer Pressemitteilung. Die Beamten mussten verschiedene Teile auf der Autobahn wegschaffen. Um gefahrlos aussteigen, und die Strecke wieder sicher machen zu können, machten die Polizisten eine sogenannte "Bremserfahrt". Bei einer Bremserfahrt bringen die Polizisten schon mehrere hundert Meter vor der eigentlichen Unfallstelle den Verkehr mit Blaulicht und Anhaltesignalen zum Stillstand.

Verfolgungsjagd in Franken: Junger Autofahrer flüchtet

Doch bereits kurz nachdem die Polizisten angefangen hatten, die Strecke von den herumliegenden Teilen zu befreien, passierte etwas Unfassbares. Ein Auto preschte mit hoher Geschwindigkeit und heulendem Motor an den stehenden Wagen, und auch an der von der Polizei errichteten Sperre und den Beamten, vorbei. So schnell wie sie konnten schwangen sich die Polizisten in ihr Dienstfahrzeug uns nahmen die Verfolgung auf. Die jagten den flüchtenden Fahrer über der Anschlussstelle Helmstadt, die B 468, B 8 bis Waldbüttelbrunn.