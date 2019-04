Eußenheim vor 1 Stunde

Handwerksazubi-Serie

Fassbare Holzkunst: Die Büttnerei lebt und hat Nachwuchs

An den Arbeitsschritten des Büttners hat sich über Jahrhunderte kaum etwas geändert. Der seltene Beruf ist inzwischen zu einer gefragten Nische geworden. Wer ihn erlernen will, braucht Kraft und drückt die Schulbank in Österreich.