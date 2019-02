Durch Fachkräfte-Mangel in Deutschland: "Eine Chance für Leute mit Behinderung" - Das sind die Argumente

Der Fachkräftemangel in Deutschland ist nach den Worten des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, "eine Chance für Leute mit Behinderung". Der stark sehbehinderte Jurist traf am Donnerstag in Würzburg Leiter und Mitarbeiter einer gemeinnützigen Firma in einem Modegeschäft, dessen Reinigung diese übernommen hat.

Der Beauftragte hat ein Dreivierteljahr nach seinem Dienstantritt eine Informationstour gestartet, die ihn nun auch in seine Geburtsstadt führte.

Appell an Personalbeauftragte den Fokus zu verändern: Welche Arbeit können behinderte Bewerber gut leisten?

"Gemeinsames Arbeiten ist eine mindestens so gute Integration wie gemeinsame Bildung", betonte Dusel. Bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung sollten sich Personalverantwortliche fragen, welche Arbeiten die Bewerber gut leisten könnten - und nicht, wie stark jemand durch seine Behinderung eingeschränkt ist.

Menschen mit Behinderung hätten sich oft schon während ihrer Ausbildung "besonders durchgekämpft und ihr Ziel erreicht". Damit hätten sie bereits besondere Motivation und hohes Durchhaltevermögen gezeigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Gesetze ab 1. März: Mehr Mindestlohn, mehr Mütterrente, neuer Feiertag