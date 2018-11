Das ist neu auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt - Eröffnung am Freitag

Die Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Würzburg erfolgt am Freitag, 30. November 2018, ab 17.30 Uhr mit Musikprogramm auf der Bühne am Unteren Marktplatz. Dies teilt die Stadt Würzburg mit. Um circa 18 Uhr wird der Weihnachtsmarkt durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt offiziell eröffnet. Er wird dabei begleitet von der "Würzburger Lichtermaid", der Schauspielerin Heike Mix sowie dem Posaunenchor Sickershausen.

Die Neuheiten auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt 2018

Nunmehr bereits im fünften Jahr - seit dem Weihnachtsmarkt im Jahr 2014 - steigern festlich geschmückte Weihnachtsstände am Beginn der neuen Fußgängerzone in der Eichhornstraße die Attraktivität des Weihnachtsmarktes. Auf dem sogenannten "QR-Code" hat die Würzburger Weihnachtspyramide ihren festen Platz erhalten.

Auch neue Essensstände mit fränkischen Wurstschmankerl, Maronen oder Süßwaren, aber auch die Krippen- und Kerzenverkaufsstände sowie andere handwerkliche Warenstände sind ein Publikumsrenner. Bei den umliegenden Geschäften des Einzelhandels wurde dies ebenfalls als Bereicherung angesehen.

Die insgesamt 20 neuen Stände in der Eichhornstraße bieten ein breites Angebot. Ab diesem Jahr wird als Neuheit ein nostalgisches Kinder-Riesenrad (Höhe 6 Meter) dazukommen, das von der Schaustellerfamilie Angelika und Heinz Fieseler betrieben wird. Es ermöglicht für kleine und große Besucher des Weihnachtsmarktes eine beschauliche Fahrt.

Neue Stände auf dem Weihnachtsmarkt 2018: :

Die Firma Salon Limon aus Köln fertigt als echter Familienbetrieb aus alten Silberbestecken edle Schmuckstücke an. Die benutzten und gesammelten Silberbestecke sind ca. 40 bis 100 Jahre alt und werden als sogenanntes Upcycling zu neuen Kostbarkeiten umgebaut. (Standort: Unterer Markt)

Ein neuer regionaler Partner auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr erstmalig die Schreinerei Adelmann aus Külsheim. Sie haben als zweites Standbein ihrer Schreinerei seit 10 Jahren einen extra Werkstattladen in Betrieb genommen, der über einen bestehenden Weihnachtsmarktstand in Stuttgart und über das Internet seine Dekoartikel und nützliche, aber schöne Gebrauchsgegenstände vertreibt. Diese werden überwiegend in eigener Werkstatt hergestellt. (Standort: Unterer Markt)

Kendy Meinecke aus Petersberg bei Fulda hat ebenfalls Premiere und verkauft Weihnachtsmänner, Gnome, Wichtel und Weihnachtsdekoration in allen erdenklichen Variationen und Größen auf dem Unteren Marktplatz.

Ein überaus vielseitiges Angebot an Taschen, für den Herren, für die Dame, für die Reise, für die Akten, Rucksäcke, Hosenträger und was man aus Leder herstellen kann, bietet Nadine Decker aus dem oberfränkischen Helmbrechts an. (Unterer Marktplatz).

An insgesamt 135 Ständen (115 reguläre Stände, 20 Anbieter auf dem Künstlerweihnachtsmarkt) kann man täglich in vorweihnachtlichem Glanz durch den Zauber der Buden bummeln. Egal ob man mit den Kollegen nach einem anstrengenden Arbeitstag ein Gläschen Glühwein oder Feuerzangenbowle oder als Tourist die besondere Atmosphäre des traditionellen Marktes genießen will, ob man mit Kindern den Heiligen Nikolaus besuchen oder im Kerzenhaus Kerzen aus echtem Wachs ziehen möchte.

Der Würzburger Weihnachtsmarkt ist und bleibt der langen Tradition verpflichtet. Er bietet neben dem obligatorischen Glühwein und Heißgetränken und den zahlreichen "Schmankerln" zum Essen auch das umfangreiche und abwechslungsreiche Angebot einer echten Verkaufsmesse, auf das die Organisatoren besonderen Wert legen. Es gibt neben weihnachtstypischen Waren wie Kerzen und Krippenfiguren weiterhin auch Gegenstände des häuslichen Gebrauchs wie Haushaltswaren, Körbe, Töpferwaren, Tischdecken, Besen, Arbeitskittel, Kleinwerkzeuge und noch vieles mehr.

Das Bühnen-Unterhaltungsprogramm

Ein buntes und abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm wird täglich auf der stimmungsvoll dekorierten Bühne auf dem Unteren Marktplatz geboten. Zahlreiche bekannte Künstler und Musik- und Chorgruppen aus Würzburg und der ganzen Region bieten beste Unterhaltung für die Weihnachtsmarktbesucher.

Von der Blechbläsergruppe "Blechspiel", der Jugend-Trachtenkapelle aus Hesslar, dem allseits treuen Würzburger Shantychor bis zum Salsamania Trio aus der Karibik. Abwechselnde Musikgruppen und -arten mit winterlich-weihnachtlichem Bezug ist der Anziehungspunkt für alle Musikfreunde und ist ein klarer Kontrapunkt zur typischen "Weihnachtsberieselung" in der adventlichen Zeit.

Die Musik auf der Bühne am Unteren Marktplatz spielt täglich ab 18.00 Uhr. Samstags und sonntags sind zusätzliche Auftritte ab 16.00 Uhr geplant. Hinzu kommt, dass sonntags ab 15.00 Uhr auf der Würzburger Weihnachtspyramide in der Eichhornstraße die Turmbläser auftreten. Das genaue Unterhaltungsprogramm ist auf der Stadtseite www.wuerzburg.de nachzulesen.

Würzburger Lichterglanz

Der "Würzburger Lichterglanz" findet am Samstagabend, 1. Dezember 2018, in der Würzburger Innenstadt als Kultur- und Erlebnisabend statt: Schauen, stimmungsvoll Genießen und Shopping bis zur späten Stunde, dabei durch eine erstmals mit Skulpturen illuminierte Innenstadt bummeln, Musikklängen lauschen und sich beim Ballonglühen faszinieren lassen. Wegen des überregionalen Interesses an dieser Veranstaltung werden an diesem Tag viele Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt bis 23.00 Uhr geöffnet haben. Die Öffnungszeit des Weihnachtsmarktes wird sodann am 1. Dezember anlässlich des "Würzburger Lichterglanzes" bis 22.00 Uhr verlängert.

Der Heilige Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht haben ihren Besuch am Donnerstag, 6. Dezember 2018, von 16 bis 17 Uhr, auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt bereits fest zugesagt. Ganz sicher haben die beiden zarte Schokoladen und feine Zuckerwaren für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes mitgebracht. Begleitet wird der Nikolaus vom städtischen Kinderhort der Zellerau und dem Blechbläserquartett "Blechschmitt" auf der Bühne am Unteren Markt.

Zudem findet am Donnerstag, 13. Dezember 2018 von 18 bis ca. 19 Uhr, die traditionelle Feier des schwedischen Lichterfestes (Luciafest) statt. Lucia wird mit originalen schwedischen Weihnachtsliedern in Würzburg gefeiert. Hier zeigt sich die Verbundenheit Würzburgs mit Schweden, insbesondere zur langjährigen Partnerstadt Umeå. Musikalisch begleitet wird Lucia auf der Bühne am Unteren Markt von der Musikkapelle aus Hausen.

Künstlerweihnachtsmarkt

An den Samstagen und Sonntagen findet zusätzlich der Würzburger Künstler-Weihnachtsmarkt im historischen Innenhof des Rathauses - Eingang Domstraße/Vierröhrenbrunnen - statt. Dort kann man in aller Ruhe und Gelassenheit das kunsthandwerkliche Angebot von rund 20 Künstlerinnen und Künstlern bestaunen: Silber- und Goldschmuckunikate, selbst gefertigte Christbaumkugeln, Originalölbilder und Aquarelle, Puppen und Puppenkleider, Perlenschmuck, Holzspielzeug, Weidenkörbe, selbstgestrickte Wollsachen und vieles mehr, und alles handgefertigt!

Öffnungszeiten des Würzburger Weihnachtsmarktes:

Montag bis Samstag jeweils 10 Uhr bis 20.30 Uhr

Sonntag von 11 Uhr bis 20.30 Uhr

Öffnungszeiten des Künstler-Weihnachtsmarktes:



Samstag, 08.12.2018 / Sonntag, 09.12.2018,

Samstag, 15.12.2018 / Sonntag, 16.12.2018,

Samstag, 22.12.2018 / Sonntag 23.12.2018

an Samstagen jeweils von 10:00 - 19:30 Uhr, an Sonntagen jeweils von 11:00 - 19:30 Uhr.

Alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in Franken gibt es hier