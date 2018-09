CSU-Rücktritt wegen Seehofer - Würzburger Fraktionsvize auf Facebook: "Ich habe fertig mit dem Kerl!"

Der evangelische Diakon Thomas Schmitt ist einem Zeitungsbericht zufolge aus der CSU ausgetreten. Schmitt, der seit 2015 als Politischer Referent und Außenbeauftragter beim Vorstand der Rummelsberger Diakonie arbeitet, war zwischen 2008 und 2014 Fraktionsvorsitzender der CSU im Würzburger Stadtrat, seither Vize-Fraktionschef.

Wie die Würzburger "Mainpost" berichtet, soll der 1957 geborene Protestant die CSU wegen Parteichef Horst Seehofer verlassen haben. Der Zeitung gegenüber wollte sich Diakon Schmitt nicht äußern, auf eine Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) reagierte er nicht.

Schmitt über Seehofer bei Facebook: "Ich habe fertig mit dem Kerl!"

CSU-Kreisvorsitzender Oliver Jörg sagte der "Mainpost", Schmitt habe "Vorbehalte in der kommunikativen Art und auch inhaltlich, was unseren Parteivorsitzenden anbelangt". Schmitt gilt nicht nur in Würzburg über Parteigrenzen hinweg als profilierter Sozialpolitiker mit guten Kontakten.

Eine Entfremdung mit seiner Partei wollen politische Weggefährten dem Zeitungsbericht zufolge schon seit einiger Zeit beobachtet haben. In der Tat äußerte sich Schmitt beispielsweise im sozialen Netzwerk Facebook zunehmend kritisch über CSU-Chef Seehofer. So schrieb er Anfang Juli über den Bundesinnenminister: "Ich habe fertig mit dem Kerl."

Schmitt-Rücktritt bereits Anfang August - bleibt aber Mitglied der Fraktion

Von einem Parteiaustritt wollte Schmitt damals der Zeitung zufolge nichts wissen. Tatsächlich ausgetreten sei er aber bereits Anfang August, wird CSU-Kreischef Oliver Jörg in der "Mainpost" zitiert. Ob er weiterhin Vize der CSU-Stadtratsfraktion bleiben wird, ist derzeit unklar. Diese will sich am Montag zu dem Thema beraten.

Mitglied der Fraktion will er offenbar bleiben und auch die Politik der Würzburger CSU im Stadtrat mittragen. Schmitt war bis zu seinem Wechsel nach Rummelsberg mehr als 16 Jahre lang Geschäftsführer der Diakonie Würzburg, davor war er von 1992 bis 1998 Verwaltungsdirektor des Diakonenhauses Moritzburg bei Dresden.

CSU kämpft gegen Aderlass: Schmitt-Rücktritt nicht der Anfang

Diakon Schmitt ist nicht der erste prominente evangelische Vertreter in Unterfranken, der die CSU mehr oder weniger im Streit verlässt. Auch der Schweinfurter Diakonie-Vorstand Pfarrer Jochen Keßler-Rosa war bis 2010 Parteimitglied, dann trat er nach 16 Jahren wegen der Haltung der Parteiführung zur Sozial- und Asylpolitik aus. Keßler-Rosa, der seit 1992 Geschäftsführer der Diakonie Schweinfurt ist, saß für die CSU unter anderem im Schweinfurter Stadtrat.

