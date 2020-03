Coronavirus in Würzburg: Neun Menschen sterben in Pflegeheim

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus.

Stark betroffen sind Stadt und Landkreis Würzburg. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Update vom 20.03.2020, 21.15 Uhr: Neun Corona-Todesfälle in Würzburger Altenpflegeeinrichtung

In einem Würzburger Pflegeheim sind nach Coronavirus-Infektionen neun Menschen gestorben. Das sagte ein Sprecher des bayerischen Landesamts für Gesundheit (LGL) am Freitag auf Anfrage. Die Leiterin der Würzburger Altenpflegeeinrichtung sagte der Deutschen Presse-Agentur, alle Verstorbenen hätten Vorerkrankungen gehabt und seien über 80 Jahre alt gewesen.

Von den 160 Bewohnern lägen derzeit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in Würzburger Kliniken, weitere zehn seien positiv auf das Virus getestet und würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Diese befänden sich in Quarantäne zu Hause.

Eine Evakuierung des Heims ist nach Angaben des Landesamts derzeit „aus fachlichen Gründen nicht angezeigt“. Seit dem ersten Todesfall gelten in dem Heim laut dem Landesamt besondere Schutzvorkehrungen. So gelte seit 12. März ein striktes Besuchsverbot. Die Bewohner würden isoliert und dürften ihre Zimmer nicht verlassen. Die Patientenräume würden von Pflegekräften nur in Schutzanzügen und mit Atemschutzmasken betreten.

Auch Reinigungskräfte trügen Schutzkleidung. Weil infiziertes Personal vorübergehend in Quarantäne zu Hause bleiben müsse, würden Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen des Heimträgers in dem Haus eingesetzt, sagte die Heimleiterin. Wie das Virus in die Einrichtung gekommen ist, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.

Update vom 20.03.2020, 17.00 Uhr: 54 neue Infektionen in Stadt und Landkreis

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg bestätigt 54 weitere auf Covid-19 positiv getestete Personen (Stand: 20.02.2020, 14:30 Uhr). Somit sind insgesamt 166 Personen im Stadtgebiet und Landkreis Würzburg auf Covid-19 positiv getestet.

Update vom 19.03.2020, 14.45 Uhr: Fünfter Coronavirus-Toter in Würzburg

In Würzburg gibt es ein fünftes Todesopfer: Ein 99-jähriger Coronavirus-Infizierter aus der Stadt gestorben. Das gab das Bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag (19. März 2020) mit.

Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Würzburg auf fünf.

Update vom 19.03.2020, 10.45 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte. Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Derzeitige Bilanz im Raum Würzburg: 96 Coronavirus-Infizierte - und vier Tote: Die Zahl der Corona-Erkrankten in Stadt und Landkreis Würzburg nimmt weiter zu, wie das Landratsamt Würzburg am Mittwoch (18.03.2020) meldete.

Auch in Nürnberg und Erlangen wurden Fälle bekannt, in Bamberg waren Menschen in Quarantäne - ebenso wie in den Haßbergen. Über die Entwicklung in Deutschland und weltweit klären wir in unserem Live-Ticker zum Coronavirus auf.

Update vom 18.03.2020, 19.20 Uhr: Weiterer Todesfall im Raum Würzburg

Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium gibt es einen weiteren Coronavirus-Todesfall in Franken. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen." Damit stammen vier der nun sieben bayerischen Corona-Todesopfer aus Würzburg.

Update vom 18.03.2020, 16.15 Uhr: Zahl der Corona-Fälle steigt auf 96

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg bestätigt am Mittwoch (18.03.2020) 14 weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Personen. In diesen Neufällen ermittelt das Gesundheitsamt wie gewohnt routiniert mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen. Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg zum heutigen Stand (0:00 Uhr) 96 Fälle bestätigt.

Am Bürgertelefon von Stadt und Landkreis Würzburg laufen die Drähte nach wie vor heiß, so das Landratsamt. Aktuell seien 10 Leitungen geschalten. Zahlreiche der täglich rund 650 Anrufe drehten sich um konkrete Nachfragen von Unternehmen und Geschäften zu den bayernweit angeordneten Schließungen. Für Fragen und Anträge zum Corona-Soforthilfe-Programm hat die Regierung von Unterfranken eine Ansprechstelle im Sachgebiet Wirtschaftsförderung eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0931 380 1273, E-Mail soforthilfecorona@reg-ufr.bayern.de erreichbar. Weiter hat die Stadt Würzburg ab heute eine Hotline für Unternehmen aus der Region geschaltet, die unter 0931 37 3455 erreichbar ist.

Update vom 17.03.2020, 16.55 Uhr: Sechs neue Corona-Fälle in Stadt und Landkreis

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg hat am Dienstag (17.03.2020) sechs weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet. In diesen Neufällen ermittelt nun das Gesundheitsamt wie gewohnt mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratamtes hervor. Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg gegenwärtig 82 Fälle bestätigt.

"Etwas mehr als die Hälfte dieser Patienten beziehen sich auf das Altenpflegeheim St. Nikolaus in Würzburg", erklärt Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg. Neue positiv getestete Fälle hätten häufig Bezug zu den vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Risikogebieten. So seien einige der Neuinfizierten Reiserückkehrer aus Südtirol und Tirol (Sölden) gewesen, heißt es vonseiten des Landratsamts.

Weitere Details zu einzelnen Fällen nannte das Gesundheitsamt nicht - zum einen wegen des Datenschutzes für die betroffenen Patienten. Zum anderen betonte Löw: "Wir müssen inzwischen davon ausgehen, dass zahlreiche Personen in Stadt und Landkreis Würzburg mit dem Coronavirus infiziert sind und keine oder sehr schwache Symptome zeigen und sich deshalb gesund fühlen."

Deshalb sei es dringend geboten, Sozialkontakte so weit wie möglich zu vermeiden, betont Löw weiter. "Wenn dies nicht auf freiwilliger Basis gelingt, werden situationsangepasste weitere Verbote unumgänglich sein." Die aktuellen Verfügungen und Verbote im Rahmen des Katastrophenfalls seien unbedingt zu beachten.

Update vom 16.03.2020, 19 Uhr: Dritter Todesfall in Würzburg

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag über einen weiteren bestätigten Coronavirus-Todesfall informiert. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamts Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg." Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt fünf Coronavirus-Todesfälle.

Der Verstorbene war Bewohner des gleichen Pflegeheims, aus dem bereits zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Würzburg stammten.

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg bestätigt außerdem zehn weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Personen. In diesen Neufällen ermittelt das Gesundheitsamt wie gewohnt routiniert mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen.

Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg 76 Fälle bestätigt.

Update vom 15.03.2020, 19.10 Uhr: Sieben neue Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg

Wie das Landratsamt am Sonntagabend (15. März 2020) mitteilt, ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Stadt und Landkreis Würzburg inzwischen auf 66 angestiegen. Im Laufe des Tages kamen demnach sieben neue Fälle dazu. Zudem starb am Sonntag ein zweiter Corona-Patient aus Würzburg.

Update vom 15.03.2020: Zweiter Todesfall im Kreis Würzburg

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Sonntag über einen weiteren bestätigten Coronavirus-Todesfall informiert. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg." Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt vier Coronavirus-Todesfälle.

Der Verstorbene war Bewohner des gleichen Pflegeheims, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte. Dieser war am Donnerstag in Würzburg bestätigt worden.

Am Sonntag waren dann zwei weitere Coronavirus-Todesfälle aus dem Landkreis Oberallgäu und dem Landkreis Neu-Ulm bestätigt worden.

Update am 14.03.2020: Acht neue Coronavirus-Infektionen in Würzburg

In Würzburg gibt es mittlerweile 59 Coronavirus-Infizierte. Die acht neuen Fälle gab das Landratsamt am Samstagnachmittag bekannt. Die Ermittlungen der Infektionsquelle und möglicher Kontaktpersonen läuft aktuell.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt mehr als 300 Menschen aus Würzburg und Umgebung unter häusliche Quarantäne gestellt: "Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass diese Personen auch mit dem Coronavirus infiziert sind", erklärt Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes.

"Wir arbeiten auf allen Ebenen mit Hochdruck daran, die Krise schnellstmöglich zu bewältigen", sagt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CSU).

Update am 12.03.2020, 17,30 Uhr: 31 Infizierte im Raum Würzburg

Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg bestätigt 20 weitere auf den Corona-Virus getestete Personen. In diesen Neufällen ermittelt das Gesundheitsamt aktuell mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen.

Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg zum heutigen Stand (16.00 Uhr) 51 Fälle bestätigt.

Sieben weitere Patienten wurde positiv auf das Coronavirus getestet, berichtet das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag. Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg zum aktuellen Stand (12.03.2020) 31 Fälle bestätigt.

Für die nächsten fünf Wochen bis zum Ende der Osterferien einschließlich Freitag, den 17. April, sind alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen (einschl. Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten) auf Anordnung der Bayerischen Staatsregierung geschlossen, um die Ausbreitung des Corona- Virus einzudämmen. Die Betreuung muss von den Eltern eigenständig organisiert werden.

Für dringende Fragen von Eltern und Lehrkräften hat das Kultusministerium eine Hotline eingerichtet, die werktags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt ist: Coronavirus-Telefon-Hotline des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 089 2186-2971.

Gesundheitsamt: "Arbeiten am Anschlag"

"Alle Beteiligten arbeiten am Anschlag, sind dabei aber strukturiert und zielorientiert" fasst Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg, die aktuelle Situation in der Behörde zusammen.

Update am 12.03.2020: Mann stirbt an Coronavirus in Würzburg

In Franken gibt es den ersten Corona-Toten. Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag darüber informiert, dass in Würzburg der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern bestätigt worden ist.

"Es handelt sich nach Angaben des Universitätsklinikums Würzburg um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit", sagte ein Ministeriumssprecher in München. Der Mann sei in der Nacht zum Donnerstag gestorben. Deutschlandweit ist dies der fünfte Todesfall infolge des Coronavirus.

Update am 11.03.2020: Frühjahrsvolksfest in Würzburg abgesagt - 24 Infizierte

Das Würzburger Frühjahrsvolksfest 2020 wurde abgesagt: Grund dafür ist das Veranstaltungsverbot mit über 1000 Teilnehmern, das der bayerische Landtag am Dienstag beschlossen hat. Das gab die Stadt Würzburg am Mittwochabend bekannt.

"Zunächst war versucht worden, das Frühjahrsvolksfest, wenn auch mit Einschränkungen und angepassten Regelungen stattfinden zu lassen", teilt die Stadt mit.

Zudem gibt es neue Infizierte: Mittlerweile sind 24 Menschen vom Coronavirus betroffen. Das hat das Landratsamt am Mittwochabend bekanntgegeben.

Update am 10.03.2020: 19 Coronavirus-Infizierte in Würzburg

Mittlerweile sind 19 Menschen in Würzburg mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landratsamt am Dienstagabend (10. März 2020) mit.

Zwei Bewohner des Altenpflegeheims "St. Nikolaus" sind betroffen. Wo sich die beiden Betroffenen infiziert haben, ist aktuell noch unklar. Die beiden anderen Infizierten sind Urlaubsrückkehrer aus dem Norden Italiens. Insgesamt sind im Würzburger Raum derzeit mehr als 250 Menschen unter Quarantäne.

Update am 09.03.2020: Neue Fälle und Schulschließungen in der Umgebung von Würzburg

In Würzburg bleiben zwei Schulen geschlossen: Die Leonhard-Frank-Grundschule am Heuchelhof und in Rottenbauer und das Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg bleiben bis Freitag, den 13.3.2020, geschlossen.

Nachdem in der David-Schuster-Realschule die Ermittlungen noch laufen und nicht so schnell abgeschlossen sein können, wurde dort eine Schließung bis zum 13.03.2020 angeordnet. Die 7. Jahrgangsstufe der Realschule im Main-Dreieck, Ochsenfurt bleibt bis zur Klärung eines Verdachtes geschlossen. Nähere Informationen hierzu gibt das Schulamt bzw. die Schulen selbst heraus.

Nachdem das Gesundheitsamt erfahren hat, dass sich in der Kindertagesstätte St. Paul in der letzten Woche eine Person aufgehalten hat, die positiv getestet wurde und somit in der letzten Woche infektiös war, wurde die Kita für 14 Tage geschlossen.

Das Gesundheitsamt Würzburg für Stadt und Landkreis bestätigt drei weitere positiv auf den Corona-Virus getestete Personen. Bei zwei Fällen konnte die Infektionsquelle zurückverfolgt werden; beim dritten Fall ermittelt das Gesundheitsamt derzeit intensiv mögliche Infektionsquellen.

Damit sind für Stadt und Landkreis Würzburg derzeit 15 Fälle bestätigt.

Auch bezüglich eines Würzburger Altenpflegeheims, in dem ein mit dem Corona-Virus infizierter Fall aufgetreten ist, ermittelt das Gesundheitsamt mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen. Diese Person ist derzeit in stationärer Behandlung.

Da sich die Zahl der Personen, bei denen das Virus noch nicht nachgewiesen wurde stündlich ändert, kann die Anzahl der unter häuslicher Quarantäne stehenden Personen nicht benannt werden.

Derzeit lässt das Gesundheitsamt täglich mehr als 40 Personen auf die Infizierung mit dem Corona-Virus testen. Dr. Johann Löw, Leiter des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg, betont: "Nicht jeder, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt mit einer solchen Person hatte, muss getestet werden. Das Gesundheitsamt entscheidet, entsprechend der Dringlichkeit und vorhandenen Testkapazitäten, wer getestet werden muss."

Die neu eingerichtete ambulante Untersuchungsstelle am Universitätsklinikum kann ausschließlich Patienten berücksichtigen, die vorher mit dem Gesundheitsamt unter der Bürgertelefonnummer 0931 8003 5100 Kontakt aufgenommen haben und als gefährdet eingestuft worden sind. Das Gesundheitsamt meldet begründete Verdachtsfälle an die Untersuchungsstelle zur Testung an.

Wer Kontakt mit einer bereits positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Person hatte, wird nicht automatisch getestet, solange er keine Symptome zeigt und für die Eindämmung der Infektionen nicht von Bedeutung ist. Vorsichtshalber dürfen Schüler und Kinder Personen vom Tag des Kontaktes an 14 Tage nicht in Kita und Schule gehen.

Infizierte und Kontaktpersonen unter Quarantäne

Alle Infektionsquellen konnten bisher zurückverfolgt werden und lagen in Italien, Südtirol und im außereuropäischen Ausland. Alle Krankheitsverläufe waren mild und konnten, bis auf drei Personen, durchgehend ambulant behandelt werden. Alle Infizierten und die vom Gesundheitsamt ermittelten Kontaktpersonen stehen derzeit unter häuslicher Quarantäne.

Da sich die Zahl der Personen, bei denen das Virus noch nicht nachgewiesen wurde stündlich ändert, kann die Anzahl nicht beantwortet werden. Die Anzahl der Tests auf das Corona-Virus ist ebenfalls sehr dynamisch, bisher wurden seit dem ersten bekannten Würzburger Fall rund 60 Tests beauftragt. Es wird darauf hingewiesen, dass auch ein negativer Test die 14-tägige häusliche Quarantänezeit nicht verkürzt.

Schulschließungen in Würzburg: Schulamt sowie Schule geben Informationen

Von Schulschließungen sind derzeit in Würzburg die Leonhard-Frank-Schule mit den Standorten am Heuchelhof und in Rottenbauer betroffen. Dazu kommt seit Sonntag das Dag-Hammerskjöld-Gymnasium in privater Trägerschaft; diese Schließung wurde nicht vom Gesundheitsamt angeordnet. Auch sind jeweils eine Schulklasse an zwei Schulen auf Empfehlung des Gesundheitsamtes vorerst geschlossen. Nähere Informationen hierzu gibt das Schulamt bzw. die Schulen selbst heraus.

Dr. Löw, der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, weist darauf hin, dass die Verantwortung für eine Durchführung oder Absage einer Veranstaltung derzeit noch beim Veranstalter liegt. Die Veranstalter können sich beim Robert-Koch-Institut (www.rki.de) über die Empfehlungen für Veranstaltungen informieren.

Telefon-Hotline für Fragen zu Corona eingerichtet

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 09131 68 08-51 01 können besorgte Bürger Fragen stellen.

Um einer Ansteckung mit Coronavirus, aber auch mit anderen Krankheiten wie Influenza, vorzubeugen, empfiehlt es sich, gründlich Hände zu waschen und andere hygienische Maßnahmen zu ergreifen.

Auch interessant: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gibt es nur eine Option: Schulen und Kindergärten schließen, und zwar jetzt. Das ist nicht "drastisch", sondern vernünftig - ein Kommentar.