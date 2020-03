Coronavirus in Würzburg: Bisher keine Infektionen oder Verdachtsfälle

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus: Fälle aus Nürnberg und Erlangen wurden bekannt, im Kreis Bayreuth gibt es wohl einen Verdachtsfall. In Stadt und Landkreis Würzburg in Unterfranken gibt es derzeit keine Verdachtsfälle und keine bekannten Fälle einer Infektion mit der Lungenkrankheit. Über die Entwicklung in Deutschland und weltweit klären wir in unserem Live-Ticker zum Coronavirus auf.

Das staatliche Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg ist vorbereitet, Anordnungen für den Notfall zu treffen und informiert, sobald es Infektionsfälle gibt. Da es in Würzburg derzeit keine Erkrankungen mit dem Covid-19-Virus gibt, besteht auch keine Veranlassung, Schulen, Kitas oder öffentliche Bereiche zu sperren - dies gibt die Stadt Würzburg bekannt.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 09131 68 08-51 01 können besorgte Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen.

Zum Video "Oberarzt der Uniklinik Erlangen mit Coronavirus infiziert"

Um einer Ansteckung mit Coronavirus, aber auch mit anderen Krankheiten wie Influenza, vorzubeugen, empfiehlt es sich, gründlich Hände zu waschen und andere hygienische Maßnahmen zu ergreifen.