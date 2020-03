Ihre Kinder und auch Sie selbst malen gerne? Dann hat die Künstlerin Uschi Maurer aus Giebelstadt (Landkreis Würzburg) die passenden Ausmal-Vorlagen zur aktuellen Corona-Thematik entworfen. Diese stellt Sie kostenlos zur Verfügung. Gerade für Kinder, die immer eine kreative Beschäftigung suchen, bieten sich die Zeichnungen der Künstlerin an.

Sie nennt die Bilderserie "CoronaRoad", was für den langen Weg durch die Corona-Krise steht. Uschi Maurer erzählt in einem Telefonat gegenüber der Main-Post, dass ein kleines Mädchen aus ihrer Verwandtschaft sie auf die Idee mit der CoronaRoad brachte. "Gerade jetzt müssen die Kinder doch irgendwie daheim beschäftigt werden", so Uschi Maurer.

CoronaRoad-Malvorlagen: Die Zeit zu Hause soll keine "Durststrecke" werden

Wie Maurer auf ihrer Internetseite schreibt, möchte sie, dass für uns und vor allem für die Kinder die Zeit zu Hause keine "Durststrecke" werden soll. Deswegen zeichnete sie für 14 Tage je ein Bild, dass das Thema "Straße" enthält. Diese könnten dann am Ende aneinandergeklebt eine große Straße ergeben, erklärt sie der Main-Post.

Die Künstlerin stellt die Vorlagen kostenlos zur Verfügung, weist aber auf die Möglichkeit hin, für Bedürftige zu spenden. Ihre kreativen Vorlagen finden Sie hier zum Herunterladen.