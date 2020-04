In Würzburg ist es am Mittwochmittag (08.04.2020) gegen 12 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Auslöser waren anscheinend ein Sessel und eine Couch, die auf dem Balkon der Wohnung abgestellt waren und schließlich Feuer fingen, berichtet die Polizei inFranken.de.

Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge sah die hohe Rauchsäule über dem Balkon, die infolge des Feuers entstanden war, und verständigte daraufhin den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren kurz darauf vor Ort.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, muss erst noch untersucht werden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch den Brand auf dem Balkon wurde offensichtlich auch das Gebäude des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 bis 50.000 Euro. Verletzt wurde offenbar niemand durch den Brand.

