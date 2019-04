Würzburg vor 1 Stunde

Blitzmarathon in Franken

Blitzermarathon 2019: Die aktuellen Messstellen im Stadtgebiet Würzburg

Am Mittwoch den 3. April 2019 findet in ganz Franken der alljährliche Blitzermarathon statt. Diese Informationen gab das bayrische Innenministerium bekannt genauso wie die Stellen an welchen die Blitzer an diesem Tag im Stadtgebiet Würzburg und in ganz Franken stehen könnten.