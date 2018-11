Bistum Würzburg offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten

Das Bistum Würzburg befindet sich nach eigenen Angaben in einer "schwierigen finanziellen Situation". Bischof Franz Jung, erst seit Juni dieses Jahres im Amt, erläuterte die finanziellen Probleme des an sich durchaus als wohlhabend geltenden Bistums am Dienstagabend bei einem Pressegespräch im Medienhaus der Diözese, wie das Bistum am Mittwoch mitteilte.

Laut Generalvikar Thomas Keßler wird das Bistum 2017 einen Fehlbetrag "im unteren zweistelligen Millionenbereich" ausweisen. Er soll mittels Rücklagen ausgeglichen werden.

Das Bistum hatte den Griff in die Rücklagen bereits im Februar 2017 angekündigt. Damals war allerdings nur von rund 6,6 Millionen Euro die Rede.

Bistum Würzburg muss viel Geld einsparen

Generalvikar Keßler hat dem Bistum zufolge am Mittwoch einen Brief an alle Mitarbeiter der Diözese geschickt. Darin begründet er die Lage mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen und knapper werdenden Rücklagen. Man werde diese Entwicklung "schmerzlich zu spüren bekommen" - sie betreffe das vielfältige kirchliche und soziale Engagement ebenso wie Baumaßnahmen und künftige Personaleinstellungen.

Im Klartext: Jede kirchliche Immobilie, auch Kirchengebäude selbst, kommt künftig auf den Prüfstand. Entlassungen soll es nicht geben, auch keine Kürzungen beim pastoralen Personal - jedoch eine kritische Überprüfung frei werdender Stellen in der Verwaltung, ob diese nachbesetzt werden können.

Bistum seit Monaten in den Schlagzeilen

Die Diözese Würzburg kommt seit Sommer dieses Jahres wegen ihrer Finanzen nicht aus Schlagzeilen heraus. Zuerst waren möglicherweise strafrechtlich relevante Vorgänge in einer Immobilienfirma der Diözese bekanntgeworden - die Staatsanwaltschaft ermittelt, nachdem sie vom Bistum selbst eingeschaltet wurde.

Im Juli erklärte dann der bischöfliche Finanzdirektor Albrecht Siedler seinen sofortigen Rücktritt von all seinen Ämtern. Hintergrund dafür waren allerdings nicht die Vorgänge in der Bistums-Immobilienfirma sondern ein Strafbefehl gegen Siedler wegen des "Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt". Beide Fälle haben aber nichts mit der aktuellen finanziellen Schieflage zu tun.

Für 2018 hatte die Diözese zu Beginn dieses Jahres bei der Vorstellung ihrer Haushaltsplanungen abermals einen Griff in die Rücklagen angekündigt. Diesmal sollten es rund zehn Millionen Euro sein. Ob diese Zahl weiter Gültigkeit hat, darf nach der Erklärung vom Mittwoch bezweifelt werden. Das Ordinariat war für eine Stellungnahme dazu und Rückfragen bisher nicht erreichbar.