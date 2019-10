Bilderverbot in Kindergärten? Caritas -Verband rät von professionellen Fotografen ab

Wirbel um Fotos in Kindergärten und -krippen: Nach Geburtstagskuchen könnten offenbar auch Erinnerungsfotos in Kindergärten der Vergangenheit angehören. Die Caritas in Würzburg empfiehlt Kitas, keine professionellen Fotografen mehr in Anspruch zu nehmen. Grund sei, dass die Aufträge eventuell ausgeschrieben werden müssten, erläuterte ein Sprecher am Dienstag (1. Oktober 2019).

Ermittlung gegen Kitaleiterin: Eltern sollen Fotos im Kindergarten selbst organisieren

Gegen eine Kitaleiterin sei bereits wegen Vorteilsnahme ermittelt worden. Die Ermittlungen wurden laut Caritas zwar eingestellt. Dennoch rate man inzwischen, dass Eltern die Fotoshootings selbst organisieren.