Würzburg vor 35 Minuten

Ordnungswidrigkeit

Unterfranken: Betrunkener will abgestellten Zug wegschieben

Vermeintliche Bärenkräfte hatte sich offenbar ein 26-jähriger Mann in Unterfranken eingebildet: Er wollte am Samstagabend einen Zug, der auf einem Gleis im Würzburger Hauptbahnhof abgestellt war, anschieben. Bundespolizisten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam.