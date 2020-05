Die Würzburger Polizei hat an der Anschlussstelle Heidingsfeld zur A7 am Freitag (15.05.2020) eine Geschwindigkeitskontrolle in Fahrtrichtung Giebelstadt durchgeführt. Dabei ging den Beamten ein ganz besonderer Autofahrer ins Netz.

Ein Autofahrer wurde bei der Kontrolle mit 104 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Der 34-Jährige wurde deshalb einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille.

Bei Polizeikontrolle aufgeflogen: Mann (34) hat seit 12 Jahren keinen Führerschein mehr

Das war aber noch nicht alles: Bei der Frage nach der Fahrerlaubnis musste der Fahrer zugeben, dass er bereits seit 12 Jahren keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrer musste sein Auto deshalb stehen lassen und zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Den Mann erwarten nun diverse Anzeigen.