Bahnhof Würzburg: Normaler Zugverkehr läuft wieder an - Beeinträchtigungen bis Mitternacht

20:10 Uhr: Beeinträchtigungen dauern bis Mitternacht





18:57 Uhr: DB Regio meldet teilweise Entwarnung





18:25 Uhr: Bahnhof Würzburg weiterhin nicht anfahrbar - Züge wenden und werden umgeleitet



Regionalexpresse aus Nürnberg wenden in Rottendorf

Regionalexpresse von Bamberg nach Fankfurt werden nach Möglichkeit über die Werntalbahn umgeleitet

Regionalexpresse aus Erfurt/Bad Kissingen wenden in Schweinfurt

Regionalexpresse aus Stuttgart wenden in Geroldshausen

Regionalbahnen aus Treuchtlingen wenden in Winterhausen

Regionalbahnen aus Bamberg wenden in Rottendorf

Regionalbahnen aus Jossa und Regionalexpresse aus Frankfurt wenden voraussichtlich in Retzbach-Zellingen



18:15 Uhr: Schienenersatzverkehr startet





18:05 Uhr: Bahn arbeitet an Schienenersatzverkehr





17:36 Uhr: Betroffene Strecken



Würzburg - Stuttgart

Würzburg - Gemünden - Aschaffenburg

Nürnberg - Würzburg

Würzburg - Bamberg



17:15 Uhr: Zugverkehr am Knotenpunkt Würzburg eingestellt



Wie die DB Regio Bayern informiert, besteht die Oberleitungsstörung in Würzburg Hauptbahnhof weiterhin. Nach aktuellen Informationen werden die Beeinträchtigungen noch bis voraussichtlich 00:00 Uhr andauern.Die Oberleitungsstörung in Würzburg Hbf besteht weiterhin, jedoch wurden einige Gleise für den Zugverkehr freigegeben und der Zugverkehr auf den Strecken Würzburg - Stuttgart, Würzburg - Gemünden - Aschaffenburg und Würzburg - Bamberg wird wieder aufgenommen.Die Züge von / nach Nürnberg Hbf verkehren weiterhin bis Rottendorf und wenden dort vorzeitig.Die Züge von / nach Bamberg verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof und halten zusätzlich in Rottendorf.Auf allen Strecken muss noch mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.Die Bahn arbeitet aktuell an weiteren Bussen, die im Schienenersatzverkehr fahren.Wie die DB Regio Bayern mitteilt, wird der Schienenersatzverkehr in Kürze starten. Erste Busse werden zwischen Rottendorf und Würzburg Hautbahnhof verkehren. Weitere Strecken sind in Planung. Aktuelles zu Zugausfällen und -verspätungen stellt die Deutsche Bahn hier zur Verfügung Aktuell arbeiten die Deutsche Bahn daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für die Zugreisenden einzurichten. Ab wann dieser den Betrieb aufnehmen kann, ist noch nicht klar. Seit Kurz nach 17 Uhr ist der Bahnhof Würzburg gesperrt. Davon ist der Zugverkehr in ganz Franken betroffen.Aktuelle Infos über ZugausfälleLaut DB Regio Bayern sind vor allem folgende Strecken betroffen:Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist in Würzburg Hbf derzeit kein Zugverkehr möglich. Die Züge werden an den Bahnhöfen zurückgehalten. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.Laut DB Regio Bayern sind davon vor allem nicht nur die Züge aus Würzburg, sondern auch von Nürnberg und Bamberg in die Stadt an den Main betroffen. Der Knotenpunkt kann aktuell nicht angefahren werden. Ob Schienenersatzverkehr eingerichtet wird und wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht bekannt.