Würzburg vor 1 Stunde

Zeuge meldet Punker mit Pistolen: aufsehenerregender Polizeieinsatz in Würzburg

In Würzburg ist es am Freitag zu einem größeren Polizeieinsatz am Bahnhofsvorplatz gekommen. Ein Zeuge hatte Personen gesichtet, die mit Waffen hantierten.