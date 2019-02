Autotransporter liegt quer auf der Autobahn: A3 aktuell voll gesperrt - langer Rückstau

Auf der Autobahn 3 sind am Montagnachmittag mehrere Lastwagen in einen Unfall verwickelt worden, ein Autotransporter war laut Polizei umgekippt und lag quer auf der Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen Rottendorf (Landkreis Würzburg) und Würzburg in Richtung Frankfurt für zunächst unbestimmte Zeit voll gesperrt.

Nachdem gegen 15.20 Uhr mehrere Lastwagen, ein Autotransporter und ein Auto kollidiert waren, musste die mit Trümmern übersäte Fahrbahn in Richtung Frankfurt für einige Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der Fahrer des Autotransporters hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur zunächst ein auf der linken Spur fahrendes Auto touchiert, so dass dieses in die Mittelleitplanke schleuderte. Der Transporter mit Anhänger prallte anschließend noch gegen weitere Fahrzeuge und stürzte letztendlich samt den beladenen Autos auf die Seite.

Bergung schwierig - Sperrung sorgt für langen Rückstau

Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich laut Polizei schwierig und umfangreich, da sich die Trümmerteile auf alle drei Fahrspuren erstreckten. Auch am Abend geht die Polizei noch davon aus, dass die Vollsperrung noch für rund fünf bis sechs Stunden aufrechterhalten werden muss (Stand 18 Uhr).

Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei aktuell noch keine detaillierte Aussage treffen, der Schaden wird sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Trotz sofort eingeleiteter Ab- sowie Umleitungsmaßnahmen bildete sich ein langer Rückstau auf der Autobahn. Auch die Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet forderte am Montagabend die Geduld der Autofahrer.