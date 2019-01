Auto kracht auf A3 bei Würzburg in Stauende - Beifahrer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist auf der A 3 kurz vor der Anschlussstelle Kist in Fahrtrichtung Nürnberg aus bislang unbekannter Ursache ein Auto auf einen Schwertransport gekracht. Der Beifahrer des Pkw wurde dabei schwer verletzt. Dies teilt die Polizei mit. Erst am Dienstag war es auf der A9 zu einem schweren Unfall mit vier beteiligten Lkw gekommen.

Um 16.30 Uhr war ein 65-jähriger Mann mit seinem Audi A6 auf der A 3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Nach Erkenntnissen der Autobahnpolizei wechselte der Fahrer mit seinem Auto von der mittleren auf die rechte Spur. Dort prallte er dann mit voller Wucht auf einen im Stau stehenden Schwertransport.

Beifahrer muss mit Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden

Während der Fahrer mit verhältnismäßig leichten Verletzungen davonkam, wurde der 36- jährige Beifahrer mit mehreren Frakturen durch den Hubschrauber in die Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Der Schwertransport konnte mit Hilfe der Feuerwehr Neubrunn, die mit 6 Männern vor Ort war, seinen Weg fortsetzen.