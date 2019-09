Auf nächtlichem Streifzug mit Berthold Kirchner - ein fränkischer Jäger erzählt

Nachts in der Dunkelheit, umgeben von wilden Tieren - für viele Menschen dürfte die Vorstellung vor allem eines sein: angsteinflößend. Berthold Kirchner liebt die Finsternis. Der 54-Jährige ist zeitweise fünf Nächte pro Woche in der Natur unterwegs. Nicht bloß zum Zeitvertreib - Kirchner ist Jäger.

Auf seinen Streifzügen begleitet ihn nur sein Hund Jonny, ein Parson Russel Terrier. Kirchners Revier liegt in Greußenheim bei Würzburg. Ausschau hält er vor allem nach Schwarzwild, also Wildschweinen. Erblickt er einen großen Keiler, schnelle das Adrenalin hoch, erzählt er. "Wenn da jemand kein Herzrasen kriegt, sollte er den Jagdschein abgeben." Schon als fünfjähriger Bub sei er gern mit auf Treibjagd gegangen. Vor dem Tier müsse man stets großen Respekt behalten.

Moderne Technik bei der Jagd

Die Tiere spürt der Jäger mit einer Wärmebildkamera auf. Schließlich ist es stockfinster, außer bei Vollmond. Die Kamera sei ein großer Fortschritt. "Gestern erst habe ich so über 100 Tiere gesehen", sagt Kirchner. Die meisten werden erst nach Sonnenuntergang richtig aktiv.

Bayernweit gibt es laut Forstministerium gut 70 000 aktive Jäger. Sie betreuen knapp 13 000 Reviere. Die meisten Jäger sind zwischen 26 und 64 Jahre alt. Zehn Prozent Frauen. Für einen Jagdschein muss man mindestens 15 Jahre sein und 120 Ausbildungsstunden absolviert haben.